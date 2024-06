Elezioni europee, l'ex capitana Carola Rackete "scioccata" dal flop alle urne

09 giugno 2024 a

a

a

Vento di destra in Europa. Stando ai primi exit poll, le destre sono in testa. Basti pensare alla Francia, all'Austria o alla Germania. "Lo storico spostamento a destra, non solo in Germania, mi ha scioccata". Lo ha dichiarato l'ex capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete, candidata per la sinistra di Die Linke alle elezioni europee. Pesante il flop elettorale del suo partito, ma ancora più significativa è la debacle dei socialdemocratici della Spd del cancelliere Olaf Scholz e dei Verdi.

Terremoto anche in Belgio, premier in lacrime: "Domani mi dimetto"

Dietro ai centristi della Cdu-Csu, primo partito nonché colonna del partito popolare europeo arrivato al 29,5%, ha infatti trionfato Alternative fur Deutschland: per l'estrema destra di AfD sono 16,5% i voti presi, meglio dell'Spd (al 14%) e dei Verdi al 12%. Die Linke di Rackete si attesta addirittura al 2,8 per cento. "Meloni in Italia, Le Pen. L'Austria. È qualcosa che mi spaventa, che sinceramente mi preoccupa per il nostro futuro. È anche qualcosa che deve farci capire che abbiamo bisogno di organizzarci come sinistra, dobbiamo avere delle strutture. Non basta pensare che basti solo scendere in piazza ogni tanto per qualche manifestazione", ha aggiunto l'ex capitana.