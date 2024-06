Quarta Repubblica, Capezzone anticipa: "Partirà la narrazione delle destre cattive"

09 giugno 2024 a

a

a

Trionfa l'estrema destra in Francia, dove l'attuale presidente Emmanuel Macron ha annunciato le elezioni anticipate. In Germania, invece, arriva seconda davanti ai socialisti. Questi sono i dati dei primi exit poll che saltano all'occhio. Nicola Porro, che nello studio di Quarta Repubblica seguirà questa notte europea, ha chiesto a Daniele Capezzone di fare il punto della situazione. "Si preannuncia una serata divertente e frizzantina, non per i macronisti italici, che avranno invece una serata difficile", ha detto il direttore editoriale di Libero per iniziare. "Fino a un'ora fa erano pronti nelle redazioni progressiste. Avevano un racconto pronto, ma sbagliato. Non vorrei che partisse la narrazione delle destre cattive da parte dei giornali di sinistra", ha sottolineato, aggiungendo poco dopo l'esplosione di "due bombe". In Germania i tre partiti di governo arrivano a malapena al 31%. In Francia? "Peggio ancora".

"Non posso fare finta di nulla": Macron annuncia le elezioni anticipate

"Mi stai dicendo che i socialisti, i verdi e i liberali in Germania fanno il 31%? È una roba pazzesca", ha chiesto chiarimenti il conduttore del programma. "È una roba clamorosa. Da questo punto di vista, tu hai elettori che in lingua tedesca, in lingua francese e, io penso, anche in lingua italiana, ti dicono che c'è un'avanzata del centrodestra e della destra", ha spiegato Daniele Capezzone. Ma non è tutto. Perché c'è un altro fattore che richiede un approfondimento. "Cambia completamente lo scenario. Ci avevano detto che gestivano bene l'immigrazione e che il green deal sarebbe stato accettato. Gli elettori hanno detto un gigantesco vaf*a", ha aggiunto il giornalista.