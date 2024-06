Europee, Mentana apre la maratona: "La destra ha vinto in tutta Europa"

09 giugno 2024 a

Nella notte della verità per l'Ue. C'è un dato inequivocabile per queste elezioni europee. Lo sottolinea Enrico Mentana in apertura della sua "maratona" elettorale su La7. "La destra ha vinto in tutta Europa, praticamente in tutti i paesi più importanti d'Europa", spiega il direttore del Tg La7 che osserva: "È inutile girarci attorno, non è che svelo un segreto militare. Anche in Italia dovrebbe essere comunque il primo partito, quello di Giorgia Meloni e quindi la destra", afferma. Poco dopo, i primi exit poll confermano il pronostico con Fratelli d'Italia dato tra il 27 e il 31 per cento.

Exit poll europee 2024, Fratelli d'Italia tra 27 e 31 per cento: tutti i partiti

Destra che sbanca nei "paesi cardine, la Francia e la Germania ma anche in Spagna e in Austria in maniera ancora più considerevole che altrove", ricorda Mentana. Un terremoto per l'Eliseo: "Il dato è così importante che in Francia la vittoria del partito di Le Pen ha più che doppiato il partito di Macron e ha preso tre volte i voti del Partito Socialista, tanto per intenderci, tant'è che il presidente francese con un gesto a sorpresa ha sciolto l'Assemblea nazionale". Si andrà al voto subito, tra l'ultimo giorno di giugno e il primo di luglio.