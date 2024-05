Giustizia, consegnate 5mila firme di cittadini a favore della separazione delle carriere

30 maggio 2024 a

Via libera alla separazione delle carriere dei magistrati in Consiglio dei ministri. Nel vertice, durato circa 20 minuti, è stato approvato il disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. Questa mattina il capo ufficio stampa della Fondazione Luigi EINAUDI ha consegnato al capo ufficio stampa del ministero della Giustizia un elenco di 5mila firme verificate di cittadini italiani a favore della separazione delle carriere dei magistrati. Le firme, raccolte sul sito della Fondazione Einaudi, in collaborazione con l'Unione delle Camere Penali Italiane, sono state trasmesse all'indomani dell'approvazione del disegno di legge costituzionale.

"Nel congratularci con lei per l'avvenuta approvazione in Consiglio dei ministri dell'atteso disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere ci fa piacere farle avere le circa cinquemila firme, verificate, di cittadini che hanno sottoscritto il nostro ddl, molto simile al suo", si legge in una lettera, rivolta al ministro Nordio, scritta dal presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, e dal segretario generale, Andrea Cangini. "La nostra Fondazione - sottolineano - sarà al suo fianco nel monitorare l'iter legislativo, e, nel caso, pungolare i parlamentari affinche' si arrivi alla definitiva approvazione della legge costituzionale".