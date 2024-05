Nutriscore, Lollobrigida su retromarcia Portogallo: "Nuovo successo governo Meloni"

27 maggio 2024 a

«Ho avuto un incontro con José Manuel Fernandes, nuovo ministro dell’Agricoltura e della Pesca del Portogallo, in grande spirito di collaborazione anche con il collega Antonio Tajani, che era stato suo collega al Parlamento europeo. Il ministro Fernandes ci ha confermato che l’adesione al Nutriscore da parte del Portogallo, un provvedimento fatto dall’ultimo governo socialista pochi giorni prima di interrompere la loro esperienza, sarà annullata naturalmente dalla loro corte o la revocheranno. Una vittoria del sistema Italia che tutela la qualità e il vero accesso alla trasparenza delle persone che acquistano e consumano». Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio dell’Agricoltura e della Pesca in corso a Bruxelles.

»Il sistema Italia ha contrastato da sempre il Nutriscore, un’etichetta condizionante e non informativa, non utile alla trasparenza, ma che indirizza verso alcuni prodotti, spesso iper-trasformati rispetto a prodotti di qualità come il nostro parmigiano o l’olio d’oliva, che noi consideriamo eccellenze«, ha ribadito il ministro. »L’Italia anche oggi è protagonista in Europa di un’interlocuzione che mette a garanzia le nostre imprese ma anche i cittadini europei e del pianeta, rispetto alle derive che vanno contro quello che è il benessere alimentare che noi garantiamo e rappresentiamo come Italia e vorremmo diventasse Patrimonio comune dell’umanità«, ha concluso Lollobrigida.