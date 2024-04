Lollobrigida: Bombardieri, la sua voglia di boutade supera il suo dovere di tutelare i lavoratori

30 aprile 2024 a

a

a

“Al simpatico Segretario della UIL, Pierpaolo Bombardieri, consigliamo di ascoltare di più la sua competente segretaria della UILA, Enrica Mammucari, la quale gli potrà spiegare che non accontenta me a promuovere olio italiano pagandolo il giusto prezzo, ma migliaia di lavoratori agricoli che a differenza di altre nazioni rispettano le regole, i diritti e producono eccellenze. Se non lo capisce evidentemente la sua voglia di boutade supera il suo dovere di tutelare i lavoratori, primi tra tutti i suoi iscritti”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, replicando alle dichiazioni del leader sindacale.