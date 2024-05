Chico Forti, “straordinario lavoro”. Lollobrigida fa gli applausi al governo

18 maggio 2024 a

Questa mattina è atterrato alla base aerea di Pratica di Mare il Falcon dell’Areonautica Militare che ha riportato in Italia Chico Forti, il 65enne detenuto per 24 anni negli Stati Uniti dopo essere stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio del 1998. Forti era stato scarcerato alcuni giorni fa. Ad attenderlo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra i messaggi del mondo della politica spicca quello del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che fa i complimenti all’esecutivo: “Finalmente Chico Forti è tornato in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti. Una bellissima notizia che arriva grazie allo straordinario lavoro portato avanti dal presidente Giorgia Meloni, dal Ministro Antonio Tajani, dal Governo e dalla diplomazia italiana. Ringrazio tutti coloro i quali si sono adoperati per raggiungere questo obiettivo. Bentornato a casa Chico”.