Matteo Renzi contro il sindaco Nardella: "Firenze ferita dal degrado"

A Dario Nardella saranno fischiate le orecchie. Matteo Renzi va all'attacco. Da ex sindaco di Firenze ha a cuore la sua città natale e non perde occasione per puntare il dito contro il degrado e la sporcizia che si vedono ovunque: dal centro alla periferia.

«Le nostre città sono capolavori di bellezza. L’incuria, la sciatteria, il degrado feriscono questo patrimonio. Da sindaco avevo lanciato gli "angeli del bello" e una iniziativa speciale per ripulire Firenze. Negli ultimi anni purtroppo le cose sono peggiorate. Con Stefania Saccardi e con i candidati al Comune abbiamo fatto una passeggiata nelle zone del centro. La ripeteremo anche nelle periferie. L’obiettivo? Segnalare le cose che non vanno e lottare perché il Comune cambi marcia dedicando più cura a questi problemi: più vivibilità, meno visibilità». Così il leader di Italia viva Matteo Renzi sui social.