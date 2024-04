Fassino "deve essere aiutato", Renzi a Dritto e rovescio: preoccupato per lui

28 aprile 2024 a

"Sono molto preoccupato per lui". Matteo Renzi è stato intervistato da Paolo Del Debbio nella puntata di domenica 28 aprile di Dritto e roescio, il programma di Rete 4, dove oltre ai temi politici ha toccato anche la vicenda legata al parlamentare del Pd, Piero Fassino. Come noto, l'ex sindaco di Torino è stato denunciato per il presunto tentativo di furto di un profumo da un centinaio di euro nel duty free del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. Dall'informativa dei poliziotti della Polaria sarebbero emersi almeno due altri casi analoghi. "Io non faccio processi sui giornali. Se davvero le cose stanno così come vengono raccontate; e cioè che in più di una circostanza, è successa quella vicenda lì, credo che Piero Fassino debba essere aiutato da qualcuno che gli vuole bene", afferma il leader di Italia Viva".

Fassino e il primo sospetto 45 giorni fa. Inseguito dalla sicurezza ma si dileguò

L'ex segretario del Pd spiega: "Perché sono molto preoccupato per lui, non è il Piero Fassino che conoscevamo. Io spero che non sia vero" quanto emerso dal racconto dei giornali, continua Renzi, "però, se le cose stanno così, mi viene da dire, che chi gli vuole bene lo aiuti, perché sono cose evidentemente segno di una malattia, altrimenti non me la spiego".