La destra vince e fa il suo campo largo. Bardi trionfa, laboratorio Renzi-Calenda

Prove tecniche di campo largo superate. Ovviamente, a destra. Dove Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno sostenuto il centrodestra in Basilicata e hanno dato il loro significativo apporto alla vittoria di Vito Bardi che si conferma governatore con oltre il 55% dei consensi. L’esponente di Forza Italia ce l’avrebbe fatta ugualmente, visto il distacco abissale con il candidato del centrosinistra Piero Marrese. Ma Italia Viva e Azione sono stati decisivi per superare la soglia (simbolica) del 50%. Non è un caso che nel suo primo messaggio di ringraziamento agli elettori, Bardi ha dedicato un passaggio proprio ai due leader di quello che fu il Terzo Polo. «Voglio ringraziare i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta. Continuerò ad essere il Presidente di tutti. Dedico pertanto a tutti i lucani questa vittoria. E voglio ringraziare i leader nazionali del centrodestra, di Italia Viva e di Azione, tutti i candidati, i militanti e i volontari che si sono impegnati senza riserve in questa campagna. Gli elettori hanno sanzionato lo spettacolo triste che la sinistra ha messo in campo negli ultimi mesi».

Il centrodestra va. Trionfo di Bardi, Meloni: conferma per nostre politiche

Il voto parla chiaro. Alle 22 di ieri, quando sono state scrutinate 452 sezioni su 682, il centrodestra ha conquistato oltre il 56% dei consensi di lista. FdI è il primo partito con il 16,46%. Seguito da Forza Italia con il 12,49%. Poi vengono la Lega (7,78%), Azione di Calenda (8,11%) e la lista Orgoglio lucano sostenuta proprio dai renziani (7,63%). Lo sfidante Marrese si è dovuto accontentare del 42,70%. Il Pd si è fermato al 14,79%, mentre il M5S non è andato oltre al 7,53%. Insomma, una brutta sconfitta, anche se a differenza dell’Abruzzo era stata ampiamente messa nel conto da Elly Schlein e Giuseppe Conte.

I leader del centrodestra festeggiano. «In Basilicata ha vinto Vito Bardi. Ha vinto il candidato di Forza Italia. Ha vinto il centrodestra unito. Hanno vinto i lucani che hanno scelto di sostenere il nostro Buon Governo per altri 5 anni. Congratulazioni al Presidente Bardi e a tutti gli eletti in Consiglio Regionale», è il tweet del vicepremier e leader di FI Antonio Tajani. Mentre il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sottolinea la «vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione in Basilicata». E aggiunge: «Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche. La vostra fiducia è il motore che ci spinge avanti ogni giorno».

Regionali, la Basilicata resta al centrodestra. Bardi: "Vittoria chiara"

Anche i leader di Italia Viva e Azione brindano sulle ceneri del campo largo Conte-Schlein. «Grande soddisfazione» viene espressa da Matteo Renzi «che è stato il primo - sottolinea Iv in una nota - a sostenere Bardi anche in virtù di un’antica amicizia. E soddisfazione - si legge ancora - anche per il bel risultato della lista composta da ragazzi giovani ma radicati. A riprova che il centro è determinante per vincere». Mentre Calenda sembra quasi voler mettere le mani avanti: «Bardi ha ben governato, è un liberale che non ha mai fatto un provvedimento omofobo, un europeista. Sensi di colpa con il centrosinistra? No, abbiamo come sempre cercato di costruire con le altre forze di opposizione, ma i 5 Stelle hanno messo un veto e il Pd ha acconsentito».