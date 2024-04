Sondaggio Mentana, guerra del 4%: chi resta fuori dall'Europarlamento

22 aprile 2024 a

a

a

Nel giorno in cui il centrodestra si conferma nelle elezioni regionali in Basilicata, con la netta vittoria di Vito Bardi che emerge dallo spoglio, arriva il consueto sondaggio del lunedì sera al TgLa7 condotto da Enrico Mentana, il 22 aprile. Il sondaggio Swg che mostra l'orientamento di voto degli italiani questa settimana penalizza maggiormente Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che perde lo 0,4 per cento e va al 26,8 per cento, sale invece il Partito democratico che sale dello 0,6 per cento e si attesta al 20 per cento. Cala il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che scende dello 0,1 per cento, e viene dato al 15,9 per cento. La Lega passa da 8,6 a 8,5, Forza Italia e Noi Moderati stabili all'8,4 per cento.

Dietrofront di Schlein: niente nome nel simbolo. Vincono Prodi e correnti

Si sgomita nella corsa a superare l'asticella del 4 per cento per le liste e prevista per le elezioni europee in programma l'8 e il 9 giugno. In forte discesa Stati Uniti d'Europa, formato da Italia Viva e +Europa (-0,5 per cento) e che adesso è al 4,7 per cento. Guadagnano Verdi e Sinistra (più 0,2 per cento, per un 4,3 totale), Libertà (più 0,3 per cento, 2,2) e Pace Terra Dignità (più 0,2 per cento, 2,1), stabile all'1,4 per cento Democrazia Sovrana e Popolare.