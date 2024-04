Basilicata, Vito Bardi: "Vittoria chiara, spettacolo triste della sinistra"

22 aprile 2024 a

a

a

Un dato chiaro quando lo scrutinio dei voti delle elezioni regionali in Basilicata ha superato la metà delle sezioni: il presidente uscente e candidato del centrodestra Vito Bardi sarà di nuovo governatore per i prossimi cinque anni. È in testa con oltre il 55% delle preferenze sul candidato di centrosinistra Piero Marrese, fermo al 42%.

"In attesa di un dato più vicino a quello definitivo, si delinea a ogni modo una vittoria chiara della nostra coalizione. Voglio ringraziare i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta", è il commento di Bardi affidato a una nota. "È una grande responsabilità - ha aggiunto il presidente lucano - che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò ad essere il Presidente di tutti. Dedico pertanto a tutti i lucani questa vittoria".

Regionali Basilicata, Vito Bardi si conferma: "Vittoria chiara, la dedico ai lucani"

L’affluenza - ha continuato Bardi - ha sicuramente penalizzato il centrosinistra, "che ne è anche in parte la causa: gli elettori hanno sanzionato lo spettacolo triste che la sinistra ha messo in campo negli ultimi mesi. Hanno perso perché loro parlavano di Bardi mentre noi della Basilicata. È stato un grande successo della nostra coalizione". Il laboratorio lucano vede un allargamento della coalizione di centrodestra: "Voglio ringraziare i leader nazionali del centrodestra, di Italia Viva e di Azione, tutti i candidati, i militanti e i volontari che si sono impegnati senza riserve in questa campagna elettorale", ha detto l'esponente di Forza Italia. "Rivolgo un saluto a Piero Marrese ed Eustacchio Follia con cui mi sono confrontato. Adesso - ha concluso -di nuovo al lavoro per programmare le priorità dei prossimi 5 anni insieme a tutte le forze politiche della coalizione".