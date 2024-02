Scontri a Pisa e Firenze, Tajani difende la polizia: "Manifestazioni non autorizzate"

23 febbraio 2024 a

Scontri a Pisa e Firenze tra studenti e polizia. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, difende l'operato della polizia. Se n'è parlato nel corso della puntata di Prima di domani in onda il 23 febbraio su Rete4. «Era una manifestazione non autorizzata, c’erano persone con il volto coperte, e lì vicino ci sono la Sinagoga e il cimitero israelitico. Dare dei "figli di p.....a" ai poliziotti non va bene. Il Viminale farà i suoi accertamenti se la polizia ha sbagliato». Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sui manganelli della polizia contro i manifestanti a Pisa.

Per Tajani «lo Stato di diritto non significa che ciascuno fa quello che gli pare. Le forze dell’ordine non vanno criminalizzate. È gente che guadagna quattro soldi e che si sbatte nelle strade in mezzo ai delinquenti".