Elezioni, Antonio Tajani chiude la porta ai governatori: "No al terzo mandato"

A quanti mandati consecutivi possono andare incontro i governatori di Regione? Il dibattito della politica sta affrontando anche questo tema spinoso. Anche con questo fa i conti il vicepremier Antonio Tajani che prende posizione contro una decisione che potrebbe mettere a rischio il fisiologico gioco dell'alternanza della politica.

«Emendamento della Lega per il terzo mandato? Noi siamo favorevoli al terzo mandato per i sindaci dei Comuni al di sopra di 15mila abitanti, non siamo favorevoli al prolungamento del mandato dei governatori che ne hanno avuti due, questo per una tutela del sistema democratico e per garantire l’alternanza, i governatori hanno un grande potere. Non è una questione che riguarda la Lega o il Partito Democratico». Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di una conferenza stampa.