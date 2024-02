Elezioni, il progetto di Tajani: "Quale spazio possiamo occupare"

23 febbraio 2024 a

«Abbiamo bisogno di avere consenso per le nostre battaglie, a partire dalle elezioni regionali» quindi «auguri all’amico Bardi e a Cirio per l’anno prossimo». L'ha detto Antonio Tajani, nel suo intervento al congresso di Forza Italia in corso a Roma. «Possiamo tornare a essere i grandi protagonisti della politica italiana, tra Meloni e Schlein c’è un grande spazio che possiamo occupare con le nostre idee e i nostri valori, siamo popolari europei». Da Antonio Tajani arriva anche l’elogio a Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento al congresso di Forza Italia. «Ho grande stima di Giorgia Meloni che considero un alleato leale e soprattutto perché rispetta l’identità di Forza Italia», ha detto il vicepremier e leader di Fi dal palco della convention. Meloni «non mi ha mai chiesto di fare qualcosa che andasse contro quello che noi pensiamo, questo significa essere alleati», ha rimarcato Tajani.

Infine un passaggio sul premierato: «Noi vogliamo realizzare un altro sogno di Silvio Berlusconi - conclude Tajani - che era quello del premierato. Non è un’invenzione dell’ultimo giorno, è parte della nostra cultura politica. Sia chiaro: noi non vogliamo limitare alcun potere del Capo dello Stato, vogliamo soltanto governi stabili che diano credibilità, anche internazionale, al nostro Paese». L'ha detto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, in un passaggio del suo intervento davanti alla platea del congresso azzurro.