Firenze, Landini punta il dito contro il governo. Lega: "Disgustoso"

Sono passate solo poche ore dalla tragedia di Firenze che Maurizio Landini ha già individuato le responsabilità. Il segretario della Cgil, che ieri mattina si trovava a Pisa per un convegno, ha le idee chiare: «Nel 2023 ci sono stati mille morti sul lavoro e spesso questi incidenti sono prodotti dal sistema del subappalto e della logica degli appalti al massimo ribasso. Capiremo meglio nelle prossime ore quello che è accaduto a Firenze ma voglio far notare che questo governo ha cambiato il codice degli appalti reintroducendo il subappalto a cascata. Noi diciamo da tempo che questa è una follia e che va cambiata la legge sugli appalti e soprattutto che bisogna smetterla con la logica del massimo ribasso che porta a queste situazioni». Questa critica della Cgil al codice degli appalti non è certo una novità, è da quando è stato introdotto che il sindacato "rosso" lancia queste accuse. A sorprendere è il nesso di causa ed effetto con cui Landini getta sul governo la responsabilità di quanto accaduto.

La reazione della Lega è di sdegno: «Sono disgustose le parole di Maurizio Landini, che commenta l’incidente sul lavoro a Firenze incolpando anche il nuovo codice degli appalti: il segretario della Cgil ignora che le nuove norme sono state volute dall’Europa, tanto che l’Italia era a rischio infrazione, e che nulla c’entrano con la tragedia. Il livore ideologico della Cgil non si ferma neppure davanti alle tragedie». Nuovo codice degli appalti che è stato fortemente voluto proprio dal leader della Lega in quanto ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. È il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ad invitare il segretario della Cgil ad una maggiore cautela prima di trarre conclusioni ed individuare presunte responsabilità. «Condivido quello che ha detto Landini quando parla della assoluta drammaticità e importanza di questo tema che dovremo affrontare e lo faremo in qualsiasi situazione, ma che questo sia conseguenza di subappalti o di altre cose, come dice Landini, merita di essere accertato- ha detto il titolare del Viminale Se fosse appurato andrebbe affrontato anche in quella direzione. Però adesso, dovremmo fare in modo, anche per onorare meglio le vittime, di appurare e aspettare che vengano accertate le cause e poi adeguare le decisioni pubbliche rispetto all’esperienza pratica».

Non entra nella polemica Giorgia Meloni. Le parole che arrivano dal presidente del Consiglio sono di cordoglio: «È un’altra vicenda che lacera le nostre coscienze. A nome mio e del governo vorrei esprimere la mia vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte, stiamo seguendo gli sviluppi del caso. Preghiamo per le persone ferite e per coloro che non si trovano». Sul fronte delle opposizioni, a chiedere di rivedere il codice come chiede la Cgil è anche il Pd. La senatrice Cristina Tajani, capogruppo dem in commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro al Senato, chiede di «accendere un faro sulla catena di appalti e subappalti», mentre il capogruppo del Pd alla Camera, Francesco Boccia, esorta «il governo a venire subito in Parlamento a riferire su quanto accaduto e a discutere e affrontare la questione della sicurezza sul lavoro con tutte le forze politiche».