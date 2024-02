Firenze, centrodestra all'attacco di Landini: “Propaganda ideologica, infanga il governo”

16 febbraio 2024 a

Firenze è in lutto per il crollo di una trave in un cantiere che ha causato la morte di tre lavoratori, con altri tre che risultano ancora dispersi. E Maurizio Landini, segretario della Cgil, dopo la tragedia è andato all’attacco del governo Meloni: «Terribile e inaccettabile la tragedia di Firenze, proporrò e ci stiamo lavorando per la prossima settimana anche agli altri sindacati un’iniziativa generale. Non è più accettabile morire sul lavoro, è una strage non più accettabile. Questo è un problema nazionale. Proprio questo governo ha cambiato il codice degli appalti, reintroducendo il subappalto a cascata. Questa è una cosa folle che va cambiata».

A rispondere al sindacalista ci ha pensato Erica Mazzetti, responsabile dipartimento lavori pubblici di Forza Italia: «Nel giorno in cui si dovrebbero piangere le vittime e basta c’è chi subito non ha perso un solo attimo per fare la sua propaganda ideologica. Mentre si lavora per salvare delle vite, mentre c’è qualcuno che lotta per continuare a vivere, quando ancora sono da appurare i fatti, Maurizio Landini è già partito lancia in resta contro il governo per tentare di infangare una buona riforma quella del codice appalti». «Trovo inopportuno parlare di altro oggi – prosegue la deputata - e trovo inopportuno che certe organizzazioni non trovino il modo di tacere, ma una verità va detta. Il nuovo codice degli appalti era tra le riforme previste del Pnrr e ha portato delle importanti novità positive per il Paese. Ma oggi non è il giorno di parlarne».