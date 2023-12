Antonio Tajani, appello a Israele: "Dove sono i terroristi"

18 dicembre 2023 a

Per mettere fine al conflitto tra Israele e Hamas «non servono linee rosse ma bisogna dare luce verde per una tregua che porti alla pace e all’obiettivo più importante: due popoli e due Stati». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina. «Non sarà facile ma è il primo obiettivo: libertà di Israele di esistere senza minacce e del popolo palestinese di avere un proprio Stato. In questa direzione dobbiamo impegnarci come Europa e come G7» ha aggiunto.

Poi il ministro degli Esteri ha rivolto un appello direttamente al governo di Tel Aviv: l'obiettivo è l'urgente salvaguardia della popolazione civile, la prima a rischiare la vita in questo conflitto che non lascia intravedere la sua fine imminente. "I terroristi di Hamas non si nascondono nelle chiese ma nei cunicoli - prosegue Tajani - Quindi il mio appello è rivolto a non colpire i luoghi di culto dove ci sono solo persone inermi".