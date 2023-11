Sondaggio, il Pd mai così giù con Schlein. Il partito che fa il botto

30 novembre 2023 a

a

a

Sinistra a picco nei sondaggi con il Pd che tocca uno dei suoi minimi: il 20 per cento fissato come soglia psicologica per le Europee è lontanissimo. E il Movimento 5 stelle che perde mezzo punto in due settimane. La supermedia dei sondaggi Agi/YouTrend porta cattive notizie per Elly Schlein e Giuseppe Conte mentre il centrodestra cresce. Nella media dei sondaggi più recenti dei principali istituti troviamo Fratelli d’Italia stabile al 29% dei consensi, quasi dieci punti in più del Pd, che conferma il suo dato peggiore (19,3%) dalla vittoria di Elly Schlein alle primarie. Ma il M5S non sembra beneficiarne, perdendo mezzo punto e scendendo sotto il 16% per la prima volta da luglio. Bene invece la Lega che rimbalza nuovamente sopra il 9%. Nel complesso il centrodestra cresce di quasi un punto in 14 giorni.

Educazione sentimentale a scuola: il dato politico spiazza Ghisleri

I dati partito per partito: Pd 19,3% (-0,1), M5S 15,75% (-0,5), Lega 9,3% (+0,5), Forza Italia 7,4% (+0,2), Azione 3,9% (+0,3), Verdi/Sinistra 3,4% (-0,1), Italia Viva 3,0% (+0,1), +Europa 2,5% (stabile), Italexit 1,7% (-0,2), Unione Popolare 1,4% (+0,2), Noi Moderati 1,3% (+0,1). Dicevamo delle coalizioni: il centrodestra sale al 47% (+0,8), il centrosinistra scende al 25,2% (-0,2).