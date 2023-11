Sondaggio, educazione sentimentale a scuola: il dato politico spiazza Ghisleri

27 novembre 2023 a

È stato presentato il piano “Educare alle Relazioni” dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara insieme alla ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità Eugenia Roccella e al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Cosa prevede? Un’ora a settimana nelle scuole superiori, con incontri per tre mesi all’anno e un totale di dodici sessioni, per introdurre l’educazione sentimentale a scuola e promuovere la consapevolezza sulle conseguenze degli abusi, dopo la tragedia di Giulia Cecchettin, l’ennesimo caso di femminicidio in Italia. Gli italiani sono favorevoli a questo progetto? Alessandra Ghisleri, ospite a In Onda, ha illustrato il risultato dell'ultimo sondaggio condotto sul tema. "Più dell'82% degli italiani è a favore", ha detto la direttrice di Euromedia Research.

La sondaggista ha proseguito la sua analisi sull'argomento, specificando che "mentre per l'educazione sentimentale, il 50% è favorevole alle lezioni fin dalle elementari, per l'educazione sessuale sono più distribuiti perché sono un pochino più titubanti". Poi Ghisleri ha spiazzato tutti e ha ammesso: "Quello che mi ha stupito di più è il dato politico: per l'educazione sentimentale tutti gli elettorati sono favorevoli, ma sull'educazione sessuale la maggioranza dei leghisti è favorevole fin dalle elementari, come gli elettori del Pd, di +Europa, del Movimento 5 stelle e di tutte le opposizioni". Ha continuato: "Mentre, per le elezioni dalle scuole medie, sono favorevoli gli elettori di Forza Italia e di Fratelli d'Italia". La conclusione della sondaggista: "Si tratta di un tema che riguarda le Istituzioni ma che sentono molto le donne. Sono anche i ragazzini che chiedono quest'educazione".