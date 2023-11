Il sondaggio di Sky Tg24 umilia il Pd: distacco siderale da Fratelli d'Italia e tonfo mai visto

28 novembre 2023 a

Una mazzata in piena regola per il Partito democratico e per tutta la sinistra, che non riesce in alcun modo a recuperare terreno al centrodestra al governo. Anzi, perde punti su punti ogni settimana che passa. L'ultimo sondaggio a certificare il netto divario tra i due campi politici è quello di YouTrend per Sky Tg24, dove viene segnalata una crescita complessiva dell'1,5% della coalizione di maggioranza, che a due settimane di distanza dalla precedente rilevazione sale fino al 47,7%. Pesante segno rosso per l'area di sinistra, che passa dal 25,4% al 24,7%. A pesare in particolare su questi due macro risultati sono gli andamenti di Fratelli d'Italia e del Pd. Il partito di Giorgia Meloni torna sopra la soglia psicologica del 30%, scavallandolo di uno 0,1%, per una crescita dello 0,6%. Bene anche Lega (+0,3% fino al 9,6%) e Forza Italia, che riguadagna terreno fino al 6,1% (+0,6%). Stabile il risultato di Noi Moderati, fermo all'1,9%.

E se FdI raggiunge le vette del paradiso Elly Schlein e i suoi continuano inesorabilmente una discesa verso gli inferi. Il Pd perde addirittura lo 0,6%, fermandosi al 19%: in molti a sinistra hanno fissato il 20% come soglia minima per non procedere a ribaltoni dopo le elezioni Europee, ma ora anche il 19% degli elettori sembra a rischio visto il trend negativo. Giù di uno 0,2% anche +Europa (2,3%), mentre ha una leggera crescita positiva l'Alleanza Verdi-Sinistra, che dal 3,3% passa al 3,4% (+0,1%). Tutti in negativo gli altri partiti: il Movimento 5 Stelle e Italia VIva calano dello 0,1%, attestandosi rispettivamente al 13,6% (i grillini non riescono ad approfittare del tondo del Pd) e al 2,4%. Mezzo punto percentuale in meno invece per Azione (3,9%) e Per l'Italia (1,8%). Salgono di uno 0,8% gli indecisi/astenuti, pari ora al 41,8% degli intervistati per il sondaggio. La sinistra non sa proprio come invertire la rotta e tamponare le ferite.