Medio Oriente, i dubbi di Antonio Tajani sugli ostaggi di Hamas

Israele-Hamas, la trattativa per una tregua e per la liberazione degli ostaggi va avanti tra mille difficoltà ma sembra indirizzata a una soluzione finale. Ne ha parlato anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che, però, sottolinea la difficoltà nel portare a termine una trattativa ancora molto complessa.

«C’è una trattativa in corso con l’intermediazione sia americana sia del Qatar. Non è facile perché poi le richieste di Hamas sono tante e Israele vuole sapere quanti sono vivi e c’è una pressione anche da parte dell’opinione pubblica israeliana. Quindi non sarà facile raggiungere un accordo ma tutti quanti ci auguriamo che si possa veramente arrivare a una liberazione di queste vittime innocenti del terrorismo di Hamas». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato su RaiUno a "XXI secolo".