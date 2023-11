Gaza, Biden tuona: stop a Israele solo quando Hamas non potrà più uccidere

16 novembre 2023 a

a

a

Dopo l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, che si è concluso con un disgelo tra le due potenze ma con uno scontro sulle sanzioni e su Taiwan, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel corso di una conferenza stampa, ha rilasciato anche delle dichiarazioni sul conflitto che sta mettendo in ginocchio il Medio Oriente. "Non so quanto durerà la guerra a Gaza. L'operazione israeliana finirà quando Hamas non avrà più la capacità di uccidere, abusare e fare cose orribili agli israeliani'', ha tuonato. Allo stesso tempo, Biden ha ricordato che "le persone vengono uccise a Gaza" e ha chiarito che "Israele ha l'obbligo di usare la massima cautela possibile nel perseguire i propri obiettivi. Hamas ha detto che intende attaccare nuovamente gli israeliani e questo è un dilemma terribile''.

"Quanti sono gli italiani a Gaza". La rivelazione dell'ex 007: dove sono

Il presidente Usa ha infatti affermato di aver chiarito "agli israeliani che sarebbe un errore rioccupare la Striscia di Gaza" e di aver detto a Benjamin Netanyahu "che quella dei due Stati è l'unica soluzione". Poi il leader della superpotenza si è detto ''leggermente fiducioso'' sulla possibilità di raggiungere un accordo per la liberazione dei circa 240 ostaggi portati da Israele nella Striscia di Gaza, sottolineando che ''abbiamo ottenuto una grande collaborazione da parte del Qatar'', importante mediatore nella regione del Medio Oriente. ''Non voglio correre troppo perché non so cosa sia successo nelle ultime quattro ore'', ha detto in conclusione Biden, facendo riferimento alla durata del suo colloquio con il presidente cinese Xi Jinping.