Fitch conferma il nostro rating. FdI: smentiti i gufi anti-italiani

L’agenzia Fitch ha confrmato il rating dell'Italia, in particolare il long-term foreign-currency issuer default (IDR), a ’BBB’ con un outlook stabile. Lo riferisce l’agenzia in una nota. "Il rating dell’Italia è sostenuto dalla sua economia ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, dall’appartenenza all’eurozona e dalla solidità delle istituzioni rispetto alla mediana del gruppo dei peer. Queste caratteristiche creditizie sono bilanciate da fondamentali macroeconomici e fiscali deboli, in particolare da un debito pubblico molto elevato, da una politica fiscale relativamente poco rigorosa dopo la pandemia, da un potenziale di crescita economica ridotto e, più recentemente, da un contesto di rendimenti più elevati", spiega Fitch. Inoltre l’outlook stabile riflette la proiezione di Fitch di "una stabilizzazione del debito pubblico/PIL negli ultimi anni delle nostre previsioni, vicino al livello di fine 2022 (e simile al livello previsto nella nostra precedente revisione), un’attesa ripresa nell’esecuzione dei progetti finanziati dall’UE che forniscono un moderato sostegno alla crescita, e la continua ampia stabilità della coalizione, che limita il rischio politico più marcato".

Insomma, una notizia positiva che arriva nel giorno in cui il Pd scende in piazza. -"Annunciavano catastrofi e ancora una volta sono stati smentiti: l’agenzia di rating Fitch conferma il ’BBB’ per l’Italia, premiando la ritrovata stabilità della nostra Nazione. E per i gufi anti-italiani della sinistra, tanto per cambiare, è l’ennesima figuraccia. Avanti così", scrive su Facebook il capodelegazione di Fratelli d’Italia- Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza. "Per il Pd è davvero un ’momentaccio' - dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan - Va in piazza contro il governo; Elly Schlein annuncia che ’il governo Meloni ha già fallito', ma Fitch conferma il rating dell’Italia. Insomma, mentre loro tifano contro l’Italia la terza agenzia internazionale di rating promuove il governo, a dimostrazione che gli investitori stranieri si fidano del centrodestra, delle politiche messe in campo in questo anno e dei risultati che sono stati ottenuti. E non a caso nella sua relazione Fitch scrive che ’il sostegno pubblico al governo Meloni ha retto e la sua maggioranza parlamentare è più stabile di quella di molte amministrazioni precedenti, fornendo una piattaforma per la pianificazione economica e fiscale a medio termine'".