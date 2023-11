Guido Crosetto, la lezione a Michele Santoro: "Sprecato minuti per ascoltarlo"

08 novembre 2023 a

Michele Santoro, ospite a Dimartedì, il programma di approfondimento giornalistico guidato da Giovanni Floris, ha tolto ogni freno e, a ruota libera, ha iniziato ad attaccare il governo e l'operato di Giorgia Meloni. Nel mirino del giornalista ci è finita in primis la riforma costituzionale del centrodestra, quella del premierato. "La balla più grossa di tutte", l'ha definita. Molti gli insulti diretti al presidente del Consiglio. Parlando dello scherzo progettato dai comici russi, ha affermato: "La parte più comica è la nostra premier, ha confessato di essere un soggetto inutile". E ancora raffica di sentenze anche sulla guerra in Medio Oriente: "Se gli ebrei avessero fatto un attentato per le persecuzioni di Hitler, allora giustificheremmo l'Olocausto? Credo di no!".

Santoro non si tiene più: "Ma che cavolo vuoi?", assalto a Meloni

Le parole pronunciate da Michele Santoro ieri sera nel salotto di La7 non sono state ben accolte da Guido Crosetto. Il ministro della Difesa, infatti, attraverso un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali, ha sottolineato l'inadeguatezza dell'intervento del giornalista. "Ho sprecato alcuni minuti di vita per ascoltare i veleni di Santoro, incentivati da Floris. Raramente ho assistito ad un tale concentrato di livore, disinformazione, falsità, pregiudizi ideologici", ha scritto. Poi la stoccata finale: "La speranza, per loro, è che recitino a soggetto".