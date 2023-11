Migranti in Albania, Edi Rama ridicolizza il Pd: "Sono pazzi, come nell'Urss"

10 novembre 2023 a

L'accordo tra Italia e Albania per il trasferimento di una quota di migranti in attesa del pronunciamento sullo status di rifugiati mette alla prova i già fragili nervi del Pd., Infatti il premier albanese Edi Rama è un socialista che dovrebbe essere vicino alla visione politica di Elly Schlein e compagni. Che hanno attaccato Tirana invece di ringraziare per la disponibilità, ammonisce lo stesso Rama ospite venerdì 10 novembre a L'aria che tira su La7. Intervistato da David Parenzo il politico albanese ha detto che è "sacrosanto attaccare il governo italiano" da parte della sinistra italiana, anche se sarebbe giusto "dire grazia all'Albania che ha dato la disponibilità".

Una cosa in particolare fa arrabbiare il premier albanese. Il Pd infatti ha annunciato che porterà il "caso" alla presidenza del Partito socialista europeo, ossia "la questione delle compatibilità tra questo genere di accordi e i principi del socialismo europeo", spiega Peppe Provenzano che tuttavia afferma - bontà sua - che i dem non chiederanno l'espulsione di Rama... "Se i compagni del Partito democratico italiano hanno un problema concettuale o di chiarezza io sono raggiungibile in ogni momento e aperto a discutere", dice il politico albanese, "ma discutere un problema tra di noi nel summit del Pse come si discutevano una volta i problemi tra due partiti comunisti a Mosca mi sembra un po' esagerato". Colpiti e affondati.

Frasi che fanno il paio con quelle rilasciate al Foglio: "La sinistra italiana è qualcosa di incredibile: dice le stesse cose della destra in Albania e non a caso fanno la politica di quelli che non vincono mai. Il Pd è un partito perso: sono pazzi", afferma Rama che comunica: "Io seguo la politica italiana e l’opposizione non si fa così. Quando ero io all’opposizione, nel mio paese, ho capito che se volevo vincere non dovevo saltare su ogni argomento senza mai arrivare al risultato. Un’opposizione che fa solo questo non riesce poi a funzionare. Il Pd non ha imparato nulla da Giorgia Meloni". Rama poi confida un concetto che ripete spesso alla premier italiana: "Con queste opposizioni, puoi cadere solo per i tuoi errori. Loro non ti faranno cadere mai".