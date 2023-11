Piazzapulita, scintille sul sondaggio: "Non è così", e Mannheimer sbotta

10 novembre 2023 a

I sondaggi riportano dati incontrovertibili, ma così non sono le interpretazioni. Nel corso della puntata di giovedì 9 novembre di Piazzapulita, su La7, il sondaggio di Renato Mannheimer crea un certo scompiglio in studio tra gli ospiti, in vero un po' indisciplinati, di Corrado Formigli. Nella rilevazione Eumetra emerge che la maggioranza degli italiani, il 58%, ha un giudizio negativo sull'operato del governo di Giorgia Meloni in fatto di immigrazione. Ci sono delle differenze tra i partiti: "Mentre Fratelli d'Italia è molto positiva, tra gli elettori della Lega ci sono un 46% di negativi", spiega il sondaggista. Maggiore il numero degli italiani che promuove Meloni sul patto sui migranti con l'Albania: il 45,6 per cento, dieci punti in più delle valutazioni negative. Comincia la fibrillazione in studio: "allora Meloni non è bocciata sull'immigrazione", "ma il giudizio è solo su questo provvedimento...". Mannheimer chiarisce: "La differenza non è grande" tra i due dati, e poi dà un colpo al cerchio e uno alla botte: "Se" come dice l'opposizione l'accordo con Edi Rama "è uno spot, allora è uno spot riuscito".

Poi si passa alle riforme e al cartello sull'elezione diretta del premier. "Qui si sapeva: il 58,3 per cento è favorevole. Neanche troppo, in passato ho visto risultati più alti a questa domanda", spiega il sondaggista con Francesco Specchia di Libero, ospite in studio, che replica: "Non è così. Il commento è che gli italiani dicono sì, la statistica è quella, scusi professore". Le voci si accavallano, Antonio Padellaro del Fatto chiede a Specchia di non fare il "fan", poi Mannheimer sbotta e alza la voce: "Dovete farmi parlare! State zitti", con Formigli che prova a ironizzare: "Ma avete preso le polverine prima di venire qui?". "La maggioranza vuole le lezioni del premier, ma va detto che gli italiani vogliono votare tutto, anche l'elezione del capo dei pompieri o il conduttore di Piazzapulita"; afferma infine Mannheimer che conclude con un dato significativo sull'opposizione: un elettore su tre del Pd e circa la metà dei sostenitori del Movimento 5 Stelle sono favorevoli al premierato.