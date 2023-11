L'Unità contro Schlein, silenzi e crisi di nervi a sinistra. "Non ha nessun titolo"

07 novembre 2023 a

Crisi di nervi a sinistra. L'Unità scarica Elly Schlein con un duro editoriale firmato dal direttore, Piero Sansonetti, che chiede in pratica le dimissioni della segretaria del Pd. Gli risponde un ex direttore del quotidiano fondato da Antonio Gramsci e che fu organo del Partito comunista, Furio Colombo. "Ora serve proprio un gesto di grande responsabilità. Da parte della segretaria e da parte dei vari dirigenti e delle tante anime del partito. Non c'è tempo da perdere. Il Pd non può restare in sonno. Va rimesso in pista, deve tornare nel gorgo della lotta politica. Con Schlein questo non è possibile", attacca Sansonetti nell'articolo dal titolo inequivocabile:"Cara Schlein, il tempo è finito: ridacci il Pd che serve all'Italia".

Una serie di attacchi fragorosi: "Elly Schlein è segretaria del Pd da otto mesi. Finora la sua segreteria non ha prodotto nulla. Il Pd oggi è un partito fantasma (...) L'unica battaglia che ha combattuto, e perso, è quella per il salario minimo. Che poi non è stata una iniziativa del Pd. Il Pd si è limitato ad accodarsi ai 5 Stelle". "Nessuno riesce neppure a immaginare quale idea di paese abbia l'onorevole Schlein", Pd "ridotto a una ameba. Al nulla del nulla", con il colpo di grazia finale delle posizioni su Israele-Hamas e la crisi in Medio Oriente: "Il Pd ha scelto la sua linea: il silenzio".

Parole che fanno male e che non trovano la replica della diretta interessata né di altri esponenti di peso del partito, che evidentemente hanno scelto, parafrasando Sansonetti, "la linea del silenzio".Come detto gli risponde Furio Colombo, giornalista, già parlamentare del Pds: "Sansonetti non ha nessun titolo per chiedere le dimissioni della segretaria del Pd. Può farlo come qualsiasi cittadino italiano, ma non ha nessuna importanza", dichiara a LaPresse Colombo che ha diretto l’Unità tra il 2001 e il 2004. "Sansonetti crede di poter utilizzare il quotidiano che dirige come se fosse l’Unità di un tempo, ma non è così. Questo quotidiano non ha nulla dell’Unità, tranne il titolo", contrattacca l'esponente di sinistra.