Sondaggio Porta a Porta, altra mazzata per Schlein e Conte: "Il 59% degli italiani..."

07 novembre 2023 a

a

a

La maggioranza degli italiani è favorevole all'elezione diretta del premier. La "madre di tutte le riforme", come è stata chiamata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presentando il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri e che dovrà essere preso in esame dal Parlamento, è stata oggetto del sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Noto Sondaggi per Porta a Porta. In base alla rilevazione che verrà commentata nel dettaglio nella puntata di martedì 7 novembre del programma condotto da Bruno Vespa su Rai 1, il 59% degli intervistati approva la norma che prevede l’elezione diretta del premier. Insomma, sei italiani su dieci sono per il premierato tanto contrastato dall'opposizione, a partire dal Pd con Elly Schlein che ha affermato: "Meloni non vuole governare ma vuole comandare, che è un’altra cosa". E da Giuseppe Conte, M5s, secondo cui "è la risposta sbagliata, un modello ibrido e confuso".

In Onda, Ghisleri gela Schlein: cosa pensano gli italiani del premierato

Oggetto del sondaggio, naturalmente, anche l'orientamento di voto degli italiani. Rispetto al 17 ottobre, riferimento della precedente rilevazione, si registra una leggera crescita di Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Azione e Verdi-Sinistra. Leggero calo di Forza Italia e diminuzione più marcata di Lega. Fratelli d’Italia con il 28,5% (+0,5% rispetto al 17/10/2023) si conferma primo partito. Al secondo posto il Pd con il 20% (+0,5%). In terza posizione il Movimento 5 stelle di Conte, stabile con il 17,5. La Lega perde un punto percentuale ed è quarta al 9,5% (-1,0%). Quinta Forza Italia al 7,0% (-0,5%). Azione al 3,5% (+0,5%) e Italia Viva stabile al 3%. L’Alleanza Verdi e Sinistra si colloca al 3,5 % (+0,5%) mentre +Europa resta al 2,0%. Noi Moderati stabile all’1,5%. Altri partiti complessivamente al 4,0%.