Migranti, Schlein indossa la toga: “Accordo con Albania in aperta violazione diritto”

Elly Schlein non fa passare neanche 24 ore e sentenzia subito contro l’accordo per i migranti siglato ieri con l’Albania. “L’accordo con l’Albania sui migranti è in aperta violazione delle norme di diritto internazionale e di diritto europeo. Giorgia Meloni fa qualsiasi cosa pur di non fare quello che si dovrebbe fare, convincere i suoi alleati nazionalisti europei a condividere l’accoglienza, cioè a non lasciare sola l’Italia”, le parole di Schlein a Radio Capital.

“La piazza del Pd dell’11 novembre accoglierà bandiere pro Hamas?”, è la domanda rivolta in studio alla segretaria del Partito democratico, che replica così: “No assolutamente no. Saremo in piazza solo con bandiere del Pd e della pace. La nostra condanna agli attacchi terroristici di Hamas è stata netta e immediata, ma chiediamo di riprendere il percorso di pace e fermare i bombardamenti sui civili a Gaza”. La sinistra continua a mantenere la sua linea ambigua sul conflitto in Medio Oriente.

Da Schlein arriva poi un’altra stoccata al governo sulla proposta della Lega del carcere per le proteste degli eco attivisti: “Non bisogna distogliere l’attenzione con questo uso del diritto penale rispetto al fatto che questo governo sull’emergenza climatica non sta facendo niente. Nella manovra non c’è nulla sui cambiamenti climatici, stanno bloccando le rinnovabili, non fanno partire le comunità energetiche e non fanno nulla per liberarci dalla dipendenza del gas. Questo vuol dire che gli italiani pagano di più in bolletta per l’energia e invece avremmo un grande potenziale per pagare meno e per ridurre il danno delle fonti fossili. La risposta di questo governo verso le giovani generazioni non può essere sempre e soltanto quella repressiva. Noi ci stiamo concentrando nel chiedere più urgenza nell’affrontare l’emergenza climatica”.