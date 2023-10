De Luca travolge Schlein: demenziale eleggerla. "Nullità" nel Pd: chi sono

22 ottobre 2023 a

a

a

Vincenzo De Luca parla del su libro, "Nonostante il Pd", nel corso di una intervista al Corriere della sera. Il governatore della Campania che stasera sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, spara a zero sulla situazione attuale del partito per "ricreare una speranza, sulla base di un rinnovamento sostanziale del Pd. La vicenda del Pd mi interessa solo in relazione agli obiettivi di governo dell’Italia, in un tempo di grandi sconvolgimenti sulla scena del mondo".

Terremoto nel Pd sul Ponte sullo Stretto. "Opportunità", dem spaccati sul progetto

Per esempio, il flop alle urne è stato evidente ma non è stato "mai chiarito chi sono i responsabili del disastro elettorale cui è stato portato il partito. Trovo bizzarro ritrovare sulla scena, come se fossero turisti svedesi capitati qui per caso, e senza neanche un accenno di autocritica, tutti quelli che hanno deciso e avuto responsabilità per un decennio. In queste condizioni, l’annunciato rinnovamento è una finzione".

"Troppi indigeni bianchi", la trovata dem imbarazza Schlein

Nell'intervista De Luca ribadisce quanto scrive nel libro, ovvero che è "demenziale" eleggere alla segreteria chi non è del Pd, ossia Elly Schlein, che ha preso la tessera in seguito. E poi spara a zero sulle "nullità" nel partito: "Soggetti che, entrati da qualche mese nel partito, parlano con una supponenza da statisti, offendendo il sacrificio e il lavoro di chi è impegnato nei territori", gente senza "buona educazione", ma i nomi non li fa: "Non voglio fare pubblicità gratuita a nessuno". Una bordata anche a Stefano Bonaccini: "La presidenza del Pd deve garantire il rispetto delle regole democratiche nella vita interna e della dignità delle persone. In relazione al sequestro del Pd campano — e non solo — non lo ha fatto. L’opportunismo è un vizio diffuso".