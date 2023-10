“Il Ponte sullo Stretto è un'opportunità”. Anche dentro il Pd approvano il progetto

20 ottobre 2023 a

Anche nel Partito Democratico qualcuno è a favore del Ponte sullo Stretto. A parlare del progetto fortemente voluto dal vicepremier Matteo Salvini è Antonello Cracolici, esponente di spicco del Pd siciliano e presidente della Commissione Antimafia dell’Ars: «Il Ponte sullo Stretto se si fa è un’opportunità, parliamo, alla fine, di una strada e una strada non è né di destra né di sinistra, non ci può essere ideologia». L’intervento all’Assemblea regionale di Confcooperative a Palermo non è passato inosservato in casa dem e subito ha preso il via un nuovo terremoto.

Il Ponte sullo Stretto ha i finanziamenti: 12 miliardi nella Manovra

«Le dichiarazioni dell’onorevole Antonello Cracolici, favorevole alla costruzione del Ponte sullo Stretto, sono una sua legittima opinione che tale rimane a titolo personale. Le sue parole di sicuro non rispecchiano la posizione di assoluta e ferma contrarietà alla costruzione della mega opera assunta dal Partito nazionale e a livello regionale e locale. Anche la linea ufficiale del segretario nazionale, Elly Schlein, è che si stia discutendo di un progetto costosissimo, dannoso e anacronistico, mentre le esigenze ed i bisogni della Sicilia vanno in tutt’altra direzione. Il Ponte è solo un’opportunità per Matteo Salvini e per la Lega di fare propaganda elettorale sulla pelle dei siciliani mentre Schifani, immaginando di distrarre oltre un miliardo di euro dai fondi di coesione per metterli sul Ponte, sta cancellando il presente e il futuro della nostra terra», la nota del Comitato provinciale del Pd Messina sulle affermazioni del parlamentare regionale. Non c’è pace per il Pd di Schlein.