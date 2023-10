Che tempo che fa, doccia fredda per Elly Schlein: chi ospita Fabio Fazio

22 ottobre 2023 a

Domenica 22 ottobre sul Nove e su Discovery+ va in onda il secondo appuntamento con «Che Tempo Che Fa» di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Come noto ci sarà l'intervista a Patrick Zaki saltata la scorsa settimana per lo scoppio della crisi in Medio Oriente. Tuttavia le polemiche sull'attivista egiziano che continua ad attaccare Israele accusando lo Stato ebraico di genocidio sono più vive che mai.

"Apartheid e genocidio", Zaki scalda i motori per l'ospitata da Fazio

Attenzione anche alle parole di Vincenzo De Luca, il governatore della Campania che presenta il suo ultimo libro con un titolo che è tutto un programma: Nonostante il Pd. "Si è annunciato un processo di rinnovamento e di quasi palingenesi del Pd, senza aver mai chiarito chi sono i responsabili del disastro elettorale cui è stato portato il partito. Trovo bizzarro ritrovare sulla scena, come se fossero turisti svedesi capitati qui per caso, e senza neanche un accenno di autocritica, tutti quelli che hanno deciso e avuto responsabilità per un decennio. In queste condizioni, l’annunciato rinnovamento è una finzione", ha detto oggi De Luca in un’intervista al Corriere della Sera ribadendo che è "demenziale" eleggere alla segreteria chi non è del Pd riferendosi a Elly Schlein.

Tra gli altri ospiti di Fazio, Paola Cortellesi, al suo debutto alla regia con "C’è Ancora Domani", Tommaso Paradiso live con il brano "Blu Ghiaccio Travolgente", il critico e storico dell’arte Flavio Caroli e il virologo Roberto Burioni.