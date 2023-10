Elezioni in Polonia, Nicola Procaccini si complimenta col Pis

16 ottobre 2023 a

«Complimenti agli uomini e alle donne del Pis per il successo conseguito nelle elezioni polacche. Un risultato che, secondo i dati che stanno emergendo, vede il partito conservatore confermarsi ampiamente come prima forza politica della Polonia, anche oltre le previsioni degli exit poll, in una tornata elettorale molto partecipata». Lo afferma in una nota il co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, di Fratelli d’Italia.

«Nonostante una campagna di demonizzazione delle persone e delle idee che rappresentano il Pis, il popolo polacco ha condiviso le proposte del partito che aderisce all’Ecr, evidentemente apprezzandone anche il lavoro di governo - aggiunge - Il Pis non è una forza politica contraria all’Unione europea ma è e resta una forza conservatrice impegnata, come Fratelli d’Italia, nel tentativo di restituire all’Europa un'identità politica e culturale che integra ma non sostituisce le nazioni che la compongono. Chi porta nell’anima le cicatrici dell’Unione Sovietica, non vuole perpetuarne atteggiamenti dirigistici e materialistici. Surreale, comunque, è il tono trionfalistico dei socialisti europei, che celebrano uno striminzito 8% raccolto dal partito Nuova Sinistra. Mi auguro che nella complessa trattativa per formare il prossimo esecutivo, a nessun partito di centrodestra venga in mente di portare al governo della Polonia la sinistra uscita sconfitta dalle elezioni».