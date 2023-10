Stasera Italia, Procaccini contro Apostolico: c'è un pregiudizio politico

05 ottobre 2023 a

Fa ancora discutere e non poco la sentenza del giudice di Catania, Iolanda Apostolico, sul caso dei clandestini tunisini che dovevano essere rimpatriati perché non avevano diritto a chiedere l'asilo. La sentenza ha disposto il loro non trattenimento all'interno del Cpr di Pozzallo. Di questo si è parlato durante la puntata di Stasera Italia in onda il 5 ottobre su Rete4.

"La sentenza tradisce un pregiudizio politico"@NProcaccini a #StaseraItalia sul giudice di Catania in piazza contro il Governo pic.twitter.com/Nuf00RwqIj — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 5, 2023

"La sentenza è grave perché tradisce un pregiudizio politico evidente che poi è stato conclamato anche attraverso le dichiarazioni pubbliche e la partecipazione a manifestazioni da parte di questo giudice - ha detto Procaccini - Ora, a distanza di poche ore dalla sentenza di Catania, arriva anche la sentenza di Firenze che è persino più grave di quella di Catania".