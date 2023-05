Stasera Italia, Procaccini sull'emergenza: non si sopravvive senza migranti

05 maggio 2023 a

Emergenza migranti, come si deve gestire il flusso migratorio che arriva sulle nostre coste? Il dibattito è aperto e se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 5 maggio su Rete4. Ospite nello studio di Barbara Palombelli c'era anche Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d'Italia, che ha affrontato il tema di come governare questo flusso epocale.

"Non esiste una comunità, una popolazione che possa sopravvivere a se stessa senza una quota moderata e ordinata di immigrazione - ha detto Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d'Italia - Quindi anche noi dobbiamo cercare di avere una quota giusta, possibilmente anche omogenea per cultura, per aspettative e formazione professionale. Noi abbiamo bisogno di persone che abbiano determinati tipi di formazione e non altri. L'immigrazione deve essere governata in maniera seria. Perché questo è il problema di fondo".