Agorà, Procaccini sulle Amministrative: per l'effetto Schlein dovete aspettare

Luca De Lellis 16 maggio 2023

In attesa della seconda tornata elettorale, le amministrative per ora si sono tinte di centrodestra. La coalizione guidata da Giorgia Meloni ha confermato le poltrone di Sondrio, Treviso e Imperia e ha strappato dalle mani del centrosinistra la provincia laziale di Latina. Delle 6 città nelle quali si è arrivati già a un verdetto, le 2 residuali, Brescia e Teramo, sono invece andate a Elly Schlein & Co. Durante la trasmissione Agorà, andata in onda martedì 16 maggio su Rai3 sotto la conduzione di Monica Giandotti, è intervenuto l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, per commentare il momentaneo “4-2”. “Io preferisco attenermi alla matematica – esordisce l’ex sindaco di Terracina – Dei 6 capoluoghi assegnati sinora, 4 sono finiti al centrodestra e 2 al centrosinistra”.

Ma il fattore di cui l’esponente di FdI va più fiero è che “di queste soltanto 1 ha cambiato di segno ed è Latina che passa da loro a noi”. Di conseguenza “è un dato che onestamente a noi va bene così. Se finisce 4-2 ogni volta siamo contenti insomma”. A quel punto si è accesa una mini polemica con la giornalista ex Repubblica e ora al Riformista, Claudia Fusani, che ha obiettato: “Scusi Procaccini, sui 13 capoluoghi voi partivate già con un vantaggio di 8-5”, quindi, dato che si devono ancora scoprire le sorti di 7 Comuni, “la matematica è un po’ sospesa”. Pronta la replica di Procaccini, che ha ribattuto: “A oggi il dato è quello che ho detto prima, tra 2 settimane dopo i ballottaggi si vedrà. So che a voi da un po’ fastidio, ma tant’è...”. Poi un’ultima battuta al vetriolo: “Speravate nell’effetto Schlein, invece ci vorrà ancora un po’ di pazienza”.