Sondaggi, cresce la fiducia nel premier Meloni. Che succede nel centrodestra

14 ottobre 2023

Cresce la fiducia nel premier Meloni e nella maggioranza di centrodestra. Sono i dati che emergono dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 10 e il 12 ottobre 2023. Secondo la rilevazione effettuata il 44,6% degli italiani pensa che la magistratura abbia assunto un ruolo di opposizione al governo Meloni. Il 34% ritiene invece che questa opposizione sia semplicemente una narrazione della maggioranza che rischia di mettere in pericolo l’indipendenza della magistratura. Su posizioni intermedie si schiera il 19,6% degli intervistati. Torna a crescere la fiducia degli italiani nella premier Meloni (42%).

Ghisleri gela Apostolico: il parere degli italiani

Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico vedono i partiti di centrodestra in crescita: Fratelli d’Italia è dato al 29,8%, la Lega al 9,6% e Forza Italia al 6,4%. Pd e M5S sono in calo rispettivamente al 19% e al 16,3%. In rialzo di un decimo Azione al 3,6% mentre Sinistra/Verdi torna sotto la soglia di sbarramento.