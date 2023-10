Sondaggio, Ghisleri gela Apostolico: il parere degli italiani

09 ottobre 2023 a

È spuntato un terzo video che ritrae la giudice di Catania Iolanda Apostolico durante la manifestazione del 25 agosto 2018 mentre partecipa ai cori davanti ai poliziotti contro la decisione dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini di impedire lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti. Nel breve filmato diffuso dalla pagina Facebook “Lega – Salvini Premier” si vede Apostolico tra il cordone degli agenti e i manifestanti, che urlano in coro: "Siamo tutti antifascisti". La magistrata, anche in queste immagini, sembra condividere il pensiero dei manifestanti, visto che batte le mani a tempo con i presenti. La vicenda, oltre a dividere la politica, è argomento di interesse dell'opinione pubblica. Alessandra Ghisleri, attraverso un report realizzato per Porta a porta, ha illustrato come i flussi migratori dal Nord Africa e dal vicino Oriente siano considerati "un fatto naturale e strutturale legato a fattori sociali, storici, economici e politici dal 57,1% dei cittadini italiani".

Stando ai dati offerti dalla direttrice di Euromedia Research, un cittadino su quattro, quindi il 23,3% della popolazione, considera "invasori" i migranti provenienti dall'Africa. Per il 10,3%, invece, l'emergenza sbarchi è legata a "una macchinazione stabilita a tavolino dal governo" per coinvolgere l'Europa nella migliore distribuzione dei migranti. E ancora: l'espulsione diretta per condannabili motivi di pubblica sicurezza incontra il favore del 63,6%. Il 56,5% è d'accordo con l'accoglienza provvisoria del minore con età superiore ai 16 anni in strutture dedicate agli adulti. Il dato più significativo, però, riguarda Iolanda Apostolico. Non si placa la polemica politica e il dibattito è ancora molto accesso. La giudice di Catania ha accolto il ricorso di un migrante sbarcato a settembre a Lampedusa e destinato al centro di Pozzallo, giudicando il nuovo "decreto Piantedosi" illegittimo. Ma qual è il pensiero degli italiani? Se il 46,2% degli intervistati è contrario, il 32,7% si trova d'accordo con la giudice.