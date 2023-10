Poteri forti contro Meloni e nessun governo tecnico: il sondaggio

09 ottobre 2023 a

Praticamente un italiano su due è convinto che sia in atto un attacco dei poteri forti contro il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. È questo il dato che emerge dall’ultimo sondaggio di Lab21.01 per Affari Italiani: il 47,3% degli intervistati è convinto che ci sia una manina che si oppone all'esecutivo di centrodestra, mentre il 52,7% è contro tale tesi. L'altro quesito della rilevazione riguarda la preferenza tra nuove elezioni e un governo tecnico in caso di caduta della maggioranza attuale: il risultato è molto netto, con un 83,6% degli interpellati che propende per il ritorno alle urne e lo scioglimento anticipato delle Camere, mentre soltanto il 16,4% si affiderebbe a dei tecnici come già visto nelle esperienze con Mario Monti e Mario Draghi.

Si passa poi alle intenzioni di voti sui singoli partiti. Fratelli d'Italia è sempre il primo con un 29,1%, in crescita dello 0,2% rispetto al precedente sondaggio. Segno positivo anche per il Partito Democratico, che passa dal 19,5% al 19,6% e per il Movimento Stelle, che cresce di uno 0,1% fino al 16,8%. In calo Forza Italia, che scende dal 6,3% al 6,1%.