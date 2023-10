Hamas, il gesto di dissenso di Ronzulli: cosa fa all'assemblea di Forza Italia

14 ottobre 2023 a





“Israeliani e palestinesi hanno un ‘nemico’ in comune e si chiama Hamas. È Hamas che tiene in ostaggio i bambini palestinesi”. E’ questa la presa di posizione della capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, che ha poi compiuto un gesto eclatante, strappando dall’assemblea nazionale enti locali del partito a Monza lo statuto di Hamas. “Questo è lo statuto di una squadra di terroristi”, ha rincarato la dose la senatrice sulla guerra in Medio Oriente, ammonendo che “questo non è il momento per i distinguo, per le ambiguità e le scuse. Davanti alle strage di Hamas avremmo voluto un Parlamento compatto nel difendere Israele senza se e senza ma. Non si può in questo momento parlare di comprensione”. Ronzulli ha definito anche “inaccettabile la scelta del sindaco di Milano, Beppe Sala, di mettere la bandiera della pace accanto a quella di Israele, come se fossero in contrapposizione, e poi decidere di disertare la manifestazione per Israele”. Un siluro alla solita ambiguità della sinistra sul conflitto a Gaza e in Israele.