Medio Oriente, Elly Schlein difende Gaza. Così sbandano i dem

Tentennamenti, dubbi e ipocrisie. Il conflitto tra Hamas e Israele sta portando alla luce una delle tante contraddizioni interne alla sinistra e al Partito Democratico in particolare. I dem stentano a prendere posizioni nette a favore di Israele e non condannano apertamente Hamas e le stragi compiute dai terroristi in Medio Oriente. Così tutti i nodi vengono al pettine. Di questo si occupa l'articolo pubblicato da Il Giornale il 14 ottobre. Pasquale Napolitano sottolinea i tanti casi in cui la sinistra sta dando un'immagine opaca di sé. "Da Roma a Brescia. Passando per Firenze e Milano, la sinistra tentenna. Non si schiera con Israele - scrive Il Giornale - Il Pd targato Schlein non taglia i ponti con quei movimenti che non condannano Hamas".

Poi la scoperta di una partecipazione del segretario dem a un incontro sul Medio Oriente. "E dal passato spunta una partecipazione di Schlein, il 29 gennaio 2016 nella città di Milano, a un incontro pubblico dal titolo emblematico: «Basta con l’occupazione israeliana della Palestina - scrive Il Giornale - Si capisce, dunque, la difficoltà della leader del Pd e sposare la causa israeliana. E come al solito, Schlein parla ma senza dare una linea chiara".