Forza Italia, come sta Marta Fascina? “Fatica a rientrare nell'agone politico”

Che fine ha fatto Marta Fascina? Antonio Tajani, leader di Forza Italia e vicepremier, è tornato sull’assenza dalla scena politica dell’ultima compagna di Silvio Berlusconi a margine dell’assemblea enti locali del partito a Monza: «Sappiamo qual è la posizione di Marta Fascina, la sua assenza oggi non è una scelta politica, era la compagna di Berlusconi ed evidentemente fatica a rientrare nell’agone politico. Stiamo lavorando intensamente affinché Adriano Galliani possa essere l’erede di Silvio Berlusconi in Senato. Martedì sarò qui per fare campagna elettorale per Adriano, siamo sicuri che la gente della Brianza andrà a votare e che Galliani avrà la maggioranza, diventerà senatore ed erediterà questo collegio per noi simbolico di Silvio Berlusconi».

Il ministro degli Esteri si è poi spostato sul tema della guerra tra Israele e Hamas: «Stiamo cercando di lavorare per liberare i 3 ostaggi italiani per evitare che siano usati come copertura e protezione di Hamas e possano tornare in libertà. La situazione è complicata, siamo riusciti a portare a casa molti italiani e oggi parte l’ultimo aereo con circa 180 connazionali. Chi può mediare con Hamas? Il Qatar, la Turchia e l’Egitto possono ottenere di più, ma tutti i paesi arabi devono fare di più perché Hamas liberi gli ostaggi. Ma le trattative – avverte Tajani - non sono facili. Lavorare con Hamas e Israele in una situazione di guerra non è semplice. Inoltre, gli ostaggi non sono soltanto nelle mani di Hamas, ma anche in quelle di altre organizzazioni».