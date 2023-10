Medio Oriente, Bandecchi va all'attacco. Il sindaco di Terni a valanga

09 ottobre 2023 a

Guerra in Medio Oriente, Stefano Bandecchi interviene a gamba tesa. Il sindaco di Terni entra nel dibattito attorno al conflitto tra i terroristi di Hamas e lo Stato di Israele. Come riportato dal sito di Dagospia, il coordinatore di Alternativa popolare ha parlato a margine della presentazione del candidato sindaco di Perugia, Davide Baiocco. E ci è andato giù pesante: "Io sto con Israele - ha detto Bandecchi - e se spiana Gaza fa bene. Oggi questo gruppo di palestinesi sta con l'Iran e sinceramente a me sta sul...sia l'Iran che i palestinesi che stanno con loro. Per quanto mi riguarda, Israele fa bene a fare quello che fa. Anzi mi sembrano ancora troppo moderati".

Poi le dichiarazioni su una possibile ulteriore escalation del conflitto e il rischio di una terza guerra mondiale. "Rischio guerra mondiale per quello che sta succedendo in Israele? E chi se ne frega - ha risposto Bandecchi - Se scoppia la terza guerra mondiale almeno poi staremo in pace per 80 anni".