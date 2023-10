Medio Oriente. per Giorgia Meloni vertice al telefono con Biden, Macron e Scholz

09 ottobre 2023 a

Crisi in Medio Oriente, il premier Meloni partecipa al vertice telefonico con Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania. Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, sono impegnati in un incontro ad Amburgo e terranno una conversazione telefonica su Israele con il premier italiano Giorgia Meloni (secondo quanto si apprende da Palazzo Chigi), con il presidente americano Joe Biden e con il premier britannico Rishi Sunak.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domattina alle 11.45 parteciperà all’evento per le celebrazioni dei primi 70 anni di Eni che si terrà al Gazometro di Roma. Lo comunica Palazzo Chigi rendendo nota l’agenda settimanale della premier che giovedì, alle 11.15, sarà alle Scuole Centrali Antincendio di Roma per il giuramento del 94esimo Corso Allievi Vigili del Fuoco. Venerdì e sabato Meloni sarà quindi impegnata all’estero nell’ambito di una nuova missione in Africa che la porterà prima in Mozambico e poi in Congo.