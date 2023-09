Vittorio Feltri contro Roberto Saviano: perché la sinistra è ipocrita

27 settembre 2023 a

Per la sinistra persino la figlia del boss Messina Denaro diventa un campo di battaglia politico. Per questo Roberto Savino attacca la giovane, rea soltanto di essere la figlia del boss appena scomparso. Dalle colonne de "Il Giornale" lo smaschera il direttore editoriale Vittorio Feltri che sottolinea come le colpe dei padri non possono e non devono ricadere sui figli. "Ritengo che sia ingiusto pubblicare sui giornali la foto di Lorenza Alagna - ha scritto Feltri - figlia di Franca Maria Alagna e di Matteo Messina Denaro, che non l’ha mai riconosciuta, forse per tenerla al riparo dal destino segnato di coloro che recano un certo nome, fino al momento del trapasso, quando il boss ha dato il suo cognome alla figlia e quest’ultima lo ha accolto, probabilmente per rientrare in quell’asse ereditario dal quale altrimenti sarebbe rimasta fuori".

Così Feltri inchioda il finto-femminista Saviano: "Con la pretesa di spiegarci la mafia - prosegue Feltri nel suo editoriale - Saviano ci narra l’esistenza privatissima di una giovane che non ha alcuna colpa, che non ha fatto nulla di male ma che evidentemente è colpevole, per Saviano, di essere figlia di Matteo Messina Denaro. Però di tutto ciò il femminista Roberto Saviano non ha tenuto conto. Per questi era più importante sbattere sul giornale l’intimo di una donna che è rea di avere accettato di farsi chiamare Lorenza Messina Denaro. Con quale diritto Saviano ci consegna i particolari sessuali della vita di Lorenza? Con quale diritto ci dice che persino il babbo la reputava leggera, una che «capisce solo il c...», Con quale diritto la sporca pubblicamente in questa maniera, dipingendola alla stregua di una donnaccia. Inorridisco davanti al doppiopesismo e all’ipocrisia della sinistra, per la quale «non tutte le donne sono uguali», come dichiarò qualche mese addietro Laura Boldrini, bocciando la candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati al Colle. Se il finto-femminista Saviano ha voglia di scrivere di sesso, scriva un romanzo erotico e non violi la privacy di una donna che per di più non ha compiuto alcun delitto".