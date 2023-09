Sallusti randella Saviano e Versace: farneticazioni anti italiane

26 settembre 2023 a

“Il nostro governo sta cercando di togliere alle persone il diritto di vivere come desiderano, di togliere la libertà di camminare per strada a testa alta e senza paura, indipendentemente dalla propria identità”. Sono queste le parole pronunciate dalla stilista Donatella Versace nel corso della Settimana della Moda a Milano. “Il boss Matteo Messina Denaro è morto ma l’Italia resta un paese a vocazione mafiosa” è invece questo l’intervento di Roberto Saviano dopo la scomparsa del boss di Cosa Nostra. Le dichiarazioni hanno catturato l’attenzione di Alessandro Sallusti, che su Il Giornale ha scritto un editoriale dal titolo: “Versace e Saviano utili idioti degli anti italiani”.

L'ossessione di Saviano, insulta tutti gli italiani per attaccare il governo

“In Italia - scrive il direttore del quotidiano - nessuno nega a nessuno ‘il diritto di vivere come desidera’ e di ‘camminare in strada a testa alta’ indipendentemente dalle pulsioni sessuali. E dimostra come Donatella Versace a furia di vivere fuori dal mondo, solo per merito di ciò che gli ha lasciato il fratello Gianni, non sa cosa accade nel mondo reale e parla per slogan e pregiudizi stupidi quanto lei. Perché una italiana che deve tutto a questo Paese odia l’Italia al punto da screditarla di fronte a una platea internazionale raccontando un’Italia che non esiste se non nelle sue ossessioni? Non sono quindi le sue parole che devono preoccupare, è capire se il mondo che era alla Scala le saprà collocare nella giusta casella o se crederà davvero che in Italia i gay vengono perseguitati”.

Il blitz a Caivano manda in tilt la sinistra. “Solo propaganda”, ennesima sparata di Saviano

Poi Sallusti bastona Saviano: “Bisogna vedere se all’estero crederanno al trombone Saviano che, teme di restare disoccupato. Per dire che lo spread più pericoloso non è quello che misura il differenziale tra titoli pubblici tedeschi e italiani bensì quello tra la verità e le farneticazioni di personaggi che pur di colpire il governo Meloni fanno carne di porco del loro Paese”.