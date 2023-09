Stasera Italia, la mafia è ormai in declino? I numeri di Porro dopo la morte di Messina Denaro

25 settembre 2023 a

Si apre con la notizia della morte di Matteo Messina Denaro, numero uno di Cosa Nostra, la puntata del 25 settembre di Stasera Italia, il talk show di Rete4 che vede Nicola Porro alla conduzione. Il giornalista ha presentato così l’argomento sulla mafia, condendo il discorso con alcuni numeri: “Si può iniziare questa trasmissione sulla morte di Matteo Messina Denaro dicendo la cosa che dice il bravo conduttore, ovvero con la morte del boss dei boss si chiude un’epoca, con la morte di Messina Denaro finisce l’epoca delle stragi, l’epoca dei grandi mafiosi. E’ sicuramente così, quelle immagini che tutti ricordano dell’arresto di Messina Denaro hanno fatto girare le teste e il mondo, perché è e si ritiene una grande vittoria dello Stato e così è stata evidentemente. Dopo 9 mesi muore e qualcuno dice che si è fatto pizzicare perché era malatissimo ed ha preferito morire in carcere che da latitante, tutte illazioni, però ci sono dei numeri, a cui siamo affezionati, che danno il senso su quello che è avvenuto in realtà in questi anni. Gli omicidi per mafia nel 1991 erano 718, nel 2021, un paio d’anni prima della cattura del boss dei boss, erano scesi a 23. Questo forse vi dà la dimensione di che cosa abbia voluto dire la mafia e di cosa ha rappresentato oggi la mafia che uccide. Il 7,3% degli omicidi, quei 23 del totale degli omicidi, prima il 40% degli omicidi in Italia erano per mafia, ora sono scesi. Ciò vuol dire – chiude così la sua analisi Porro - che in Italia non solo si muore di meno per omicidio, ma anche che è ridicolo il numero dei morti per omicidi di mafia”.