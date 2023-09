Conte "benefattore di ladri e truffatori", l'ira di FdI dopo l'attacco a Meloni

23 settembre 2023 a

a

a

Parole durissime contro "mister 'gratuitamente'" Giuseppe Conte da parte di Fratelli d’Italia, con il sottosegretario con delega all’attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari, che dopo i ripetuti attacchi del leader del Movimento 5 Stelle tuona: "Le lezioni di morale da chi ha fatto scempio delle istituzioni della Repubblica ce le risparmi". "Lo abbiamo sempre contestato per come stava governando l’Italia, ma, se proprio vuole, abbiamo parecchio altro di cui parlare - aggiunge su Facebook Fazzolari -. Spieghi, per esempio, come mai siano finiti sulle poltrone pubbliche e delle partecipate statali i compagni di classe di Di Maio e degli altri grillini. Oppure ci spieghi quale sia il reale servizio offerto che giustifica i 300mila euro che il M5s paga ogni anno con soldi pubblici a Beppe Grillo, o ancora spieghi agli italiani la norma definita dalla stampa ’ad familiam’ con la quale suo suocero ha inizialmente ottenuto la cancellazione della condanna penale per non aver pagato allo Stato due milioni di euro di tassa di soggiorno del suo lussuoso Hotel".

Gli italiani bocciano Meloni? Pregliasco rovina la festa sinistra: il vero dato

Fazzolari spara a zero anche sull'esperienza dell'ex "avvocato del popolo" a Palazzo Chigi: "Piazzare un arrivista privo di visione politica come Conte alla guida della Nazione ha creato degli enormi danni all’Italia. Lo Stato ridotto a una vacca da mungere per la fame di consenso e il tornaconto di qualche amico. I governi Conte saranno ricordati per le norme del reddito di cittadinanza, scritte per rendere difficili i controlli e favorire le truffe, per il covid trasformato in una mangiatoia per il circuito dei soliti amici potenti, per il disastro dei bonus edilizi e del superbonus: norme non solo che hanno bruciato centinaia di miliardi di euro dello Stato, ma che hanno anche favorito frodi miliardarie ai danni dello Stato. Conte sarà ricordato a lungo come il santo benefattore di affaristi, ladri e truffatori. Ci rassicura molto che uno così insulti Giorgia Meloni per come sta governando. Vuol dire che siamo sulla strada giusta".

Il divorzio tra Pd e M5S viene sancito da Grillo: siluro ai dem e a Schlein

Conte da tempo ha messo nel mirino la premier usando temi e modi che per FdI vanno oltre la legittima azione dell'opposizione: "Ogni giorno assistiamo agli attacchi scomposti di Giuseppe Conte nei confronti di Giorgia Meloni - rilancia Fazzolari sui profili sociale di Fratelli d'Italia - L’ultima uscita di mister 'gratuitamente' è stata quella di dire che lui, durante la sua permanenza a Palazzo Chigi, non ha portato 'amici e parenti', citando anche Francesco Lollobrigida e Arianna Meloni. Il basso livello con il quale Giuseppe Conte sta conducendo la sua opposizione, fatta di continui insulti personali e falsità, è imbarazzante per lui, ma incoraggiante per noi. Si usano certi toni e certi argomenti - mettendo in mezzo gli affetti, ad esempio - quando non si hanno serie argomentazioni politiche".