M5s e Pd alla resa dei conti, su cosa litigano Conte e Schlein

La guerra tra M5S e Pd è ormai sotto gli occhi di tutti. Sarà l'aria delle elezioni europee che si avvicinano ma i rapporti tra grillini e dem sembrano incrinati senza alcuna possibilità di ricomposizione. Ne parla anche Massimo Franco sul Corriere della Sera del 21 settembre. Franco sottolinea che lo scontro si sta consumando proprio sul tema dell'immigrazione. "Il grillino Giuseppe Conte ha dato della populista alla segretaria del Pd, Elly Schlein, sul tema dell’accoglienza - spiega Massimo Franco - Strana inversione delle parti, vista la storia del M5S".

Ma le accuse a sinistra sono ancora più pesanti. Il leader grillino parla esplicitamente di ipocrisia. "Quando sui migranti Conte accusa il Pd di proporre «un’accoglienza indiscriminata che è uguale alla non accoglienza», fa esattamente questo - conclude l'articolo del Corriere della Sera - E offrendo una «terza via» costruita sull’integrazione bolla la politica della segretaria come «ipocrisia»: un giudizio tagliente che si somma a quello contro la strategia del governo di destra". Insomma per Massimo Franco "la guerra tra opposizioni farà impallidire quella tra Meloni e Salvini".